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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القنصل العام بدبي: نحن أمام مرحلة تاريخية وأهم استحقاق انتخابي

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
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أكد السفير أشرف الديب القنصل العام المصري في دبي أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا:" إننا نحث المواطنين المقيمين وغير المقيمين في دولة الإمارات على المشاركة السياسية في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الهام والتاريخي".

وأعرب الديب  في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم (الجمعة) من العاصمة الإماراتية عن تطلعه لمشاركة أكبر عدد ممكن من المتواجدين المصريين في دبي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وتفعيل ممارسة الحق الدستوري والواجب الوطني في إطار خطوات بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار الديب إلى الإجراءات التي اتخذتها القنصلية في دبي حتى تسهل العملية الانتخابية على كبار السن وذوي الهمم بشكل سريع وميسر بدون صعوبة، مؤكدا حرص الجالية المصرية في الإمارات على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك منذ الساعات الأولى من فتح أبواب مقر اللجان الانتخابية أمام المواطنين.

القنصل العام المصري دبي الامارات الانتخابات الرئاسية