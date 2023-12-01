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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة سوار الغيني

مران الزمالك
مران الزمالك
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عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الجمعة، استعداداً للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال  جمال في حديثه مع اللاعبين :" في البداية أهنئكم على الفوز في مباراة مودرن فيوتشر الأخيرة في مسابقة الدوري، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني".

وتابع القائم بأعمال المدير الفني قائلا:" الجميع هنا يتحمل المسؤولية، وثقتي في رجال الفريق لا حدود لها، و علينا الآن التركيز في مباراة سوار الغيني".

وأكد معتمد جمال في ختام حديثه مع اللاعبين صعوبة مواجهة بطل غينيا، وشدد على ثقته في قدرة لاعبي الزمالك على تخطي المنافس، في ظل ظهور جميع اللاعبين بصورة جيدة في الفترة الأخيرة.

 يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

معتمد جمال نادي الزمالك كأس الكونفدرالية الأفريقية