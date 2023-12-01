انتهاء التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية في نيوزيلندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية

انتهت عملية تصويت المصريين بالخارج فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في كل من نيوزيلندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية في الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لعاصمة كل دولة.

وشهدت اللجان الفرعية فى الدول الأربع- والتى فتحت أبوابها فى التاسعة صباحا - إقبالًا من جانب المواطنين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الانتخابي.

وأعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في طوكيو، عن انتهاء اليوم الأول من الانتخابات بحضور العديد من أبناء الجالية المصرية من مُختلف أنحاء اليابان إلى مقر البعثة بالعاصمة طوكيو طوال يوم الجمعة للمُشاركة فى الإدلاء بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وجددت السفارة دعوتها للسادة المواطنين من أبناء الجالية من المُقيدين بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية غدًا السبت وبعد غد الأحد ٢ و٣ ديسمبر الجاري بالحضور لمقر السفارة من الساعة ٩صباحًا وحتى ٩مساءً بتوقيت طوكيو للإدلاء بأصواتهم، على أن يتم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري، ودون الحاجة لتسجيل مُسبق.