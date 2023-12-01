تعرف على أفلام "أسبوع فلسطين" بسينما الهناجر

تنظم سينما الهناجر- التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وبالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، "أسبوع سينما فلسطين"، وذلك في السادسة مساء، خلال الفترة من 3 حتى 8 ديسمبر الجاري.

تبدأ أولى الفعاليات الأحد المقبل، الموافق ٣ ديسمبر، بعرض الفيلم الوثائقي "من تحت الركام" إخراج أن تسوليس، ومدته ٨٥ دقيقة، ويعقب العرض ندوة يديرها الناقد السينمائي عصام زكريا، ويستضيف مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، والمخرج طارق يخلف.

كما يعرض الفيلم الوثائقي "شيرين أبو عاقلة"، من إخراج معن سمارة، ومدته ٦٠ دقيقة، وذلك يوم الإثنين المقبل، الموافق ٤ ديسمبر، ويعقبه ندوة يديرها الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، بمشاركة مدير التصوير محسن أحمد.

أما الثلاثاء المقبل، الموافق ٥ ديسمبر، يعرض الفيلم الوثائقي "العنصرية"، ومدته ٨٥ دقيقة، ومن إخراج فايق جرادة، ويعقبه ندوة يديرها الندوة الناقد السينمائي أسامة عبد الفتاح مع مخرج الفيلم.

ويعرض الفيلم الوثائقي "كريم حرا" للمخرج جبران خليل حمادة، الأربعاء المقبل، الموافق 6 ديسمبر، ويعقبه ندوة يديرها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، مع مدير التصوير سعيد شيمي.

ويعرض الخميس المقبل، الموافق ٧ ديسمبر الجاري، الفيلم الروائي "غزة مونامور"، للمخرجة هالة جلال، ومدته 60 دقيقة، ويعقبه ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، بمشاركة مخرجة العمل.

ويختتم الأسبوع يوم الجمعة المقبلة، ٨ ديسمبر الجاري، بعرض فيلم التحريك الطويل "البرج" للمخرج ماتس جروريد، ومدته 75 دقيقة، يعقبه ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد سعد الدين، بمشاركة فنان الرسوم المتحركة الدكتور معتز الشحري.