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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، اليوم للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت على ملعب بنيامين مكابا.

حضر الاجتماع الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني، بجانب مراقب المباراة وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل.

 فيما تقرر أن يرتدي فريق يانج أفريكانز طاقما مكون من اللون الأخضر بالكامل، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الرمادي.

الأهلى يانج أفريكانز بنيامين مكابا سمير عدلي وائل محمد كاف