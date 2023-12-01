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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نواذيبو وبيراميدز

الاجتماع الفني لمباراة
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو
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أقيم اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الاجتماع الفني الخاص بمباراة نواذيبو وبيراميدز في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على نواذيبو الموريتاني في السادسة من مساء السبت على استاد  شيخا بيديا بالعاصمة الموريتانية في ثاني جولات دور المجموعات.

وتقرر أن يرتدي الفريق الموريتاني اللون البرتقالي الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق في الأسود.

ويظهر نادي بيراميدز بالطاقم الثاني باللون الجراي في الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري للفريق والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي.

بيراميدز ونواذيبو دوري أبطال أفريقيا نادي بيراميدز