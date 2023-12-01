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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف علي تشكيل المصري لمواجهة إنبي في الدوري

المصري
المصري
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أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تشكيل لاعبيه لمباراة إنبي، في الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري حسب التالي:
حراسة المرمى: محمود جاد.
خط الدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - أحمد أيمن منصور - عمرو سعداوي.
خط الوسط: محمود حمادة - حسن علي كثنائي - محمد الشامي - إلياس الجلاصي - غيلاس جناوي.
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.
فيما يجلس على مقاعد بدلاء المصري: عصام ثروت - محمد دبش - حسين السيد - إيزي إيميكا  - أسامة الجزار - يوسف الجوهري - سمير فكري - ميدو جابر - ليستويل أمانكونا.

ويقع المصري في المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 9 نقاط، جمعها من 6 مباريات، بعدما حقق الفوز في 3 مباريات وخسر مثلها.

علي ماهر المصري إنبى الدوري المصري