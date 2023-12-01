تعرف علي تشكيل المصري لمواجهة إنبي في الدوري

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تشكيل لاعبيه لمباراة إنبي، في الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري حسب التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - أحمد أيمن منصور - عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة - حسن علي كثنائي - محمد الشامي - إلياس الجلاصي - غيلاس جناوي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

فيما يجلس على مقاعد بدلاء المصري: عصام ثروت - محمد دبش - حسين السيد - إيزي إيميكا - أسامة الجزار - يوسف الجوهري - سمير فكري - ميدو جابر - ليستويل أمانكونا.

ويقع المصري في المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 9 نقاط، جمعها من 6 مباريات، بعدما حقق الفوز في 3 مباريات وخسر مثلها.