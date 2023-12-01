"تدريب مساواة الإعادة".. رئيس جامعة العريش يفتتح ورشه عمل لأصحاب الهمم

تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، وفي ضوء برتوكول التعاون بين جامعة العريش و الأمديست، وفي ظل احتفالات جامعة العريش باليوم العالمي للإعاقة، تم عقد ورشة عمل بعنوان "مساواة الإعاقة"، وذلك بالتعاون مع الأمديست.

واستهدفت الورشة طلاب الجامعة من ذوي الإعاقة والمهتمين بهم من كليات الجامعة، أكد رئيس الجامعة علي اهتمام الجامعة بتقديم كافة سبل الاتاحة ودمج الاشخاص ذوى الإعاقة، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بدعم حقوق ذوى الهمم، وتمكينهم بشكل أفضل في العملية التعليمية وتعظيم فرص وتوفير التسهيلات اللازمة لهم، وسبل الإتاحة لتلقى الخدمات التعليمية بما يدعم تحقيق دمجهم بالمجتمع.

وأشار رئيس الجامعة، إلى عمل كافة التيسيرات اللازمة للامتحانات لتناسب قدراتهم المختلفة، كما أشار إلى أهمية المركز وما يقدمه من خدمات وأنشطة الطلاب، حيث تحرص الجامعة علي إزالة كافة الصعوبات لأبنائها من الطلاب ذوي الهمم لدمجهم داخل المجتمع.

وفى هذا الصدد، يهدف التدريب إلى تهيئة المادة العلمية بما يتناسب مع ظروف الإعاقات المختلفة بهدف خلق بيئة تعليمية دامجة للطلاب ذوى الإعاقة.وحث رئيس الجامعة الطلاب أصحاب الهمم على المشاركة فى الانتخابات واحطهم علما بالمشاريع القومية التى فى مصرنا الحبيبة بصفة عامة وسيناء بصفة خاصة وكذلك الانجازات التى حدثت فيما يخص أصحاب الهمم ودمحهم الايجابى فى المجتمع.