الرئيس العراقي: دجلة والفرات أصبحا مهددين بالانحسار والجفاف بفعل التغير المناخي

الجمعة 01/ديسمبر/2023 - 03:19 م

أكد رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أن نهري دجلة والفرات أصبحا اليوم مهددين بالانحسار والجفاف بفعل تأثيرات عديدة من بينها التغير المناخي.

وقال رشيد - في كلمة بقمة الأمم المتحدة المناخ التي عقدت اليوم بدولة الامارات العربية وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إن العراق بلد قليل الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري إلا أنه من أكثر بلدان العالم هشاشة تجاه التغيرات المناخية.

وأضاف أن أحوال الطقس المتطرفة في العراق من درجات حرارة قياسية وقلة التساقط المطري ‏تسببت في اتساع رقعة الجفاف والتصحر وتقلص ‏الاراضي الزراعية.