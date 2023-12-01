الأردن يدين استئناف الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة

الجمعة 01/ديسمبر/2023 - 03:20 م

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استئناف الحرب العدوانية الإسرائيلية "العبثية" على قطاع غزة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، طبقا لبيان الوزارة اليوم /الجمعة/ - رفض وإدانة المملكة الشديدين لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،

وطلب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على غزة، مؤكدًا على ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاثف الجهود لوقف الحرب المستمرة على غزة.

وشدد القضاة على أن استئناف القصف الإسرائيلي لقطاع غزة يفاقم الكارثة الإنسانية، مؤكدا ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم الذي أزهق آلاف الأرواح البريئة، ولا سيما النساء والأطفال، مجددا دعوته للمجتمع الدولي بضرورة التحرك فورًا لفرض وقفٍ لإطلاق النار.