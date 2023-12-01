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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غدا.. الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وسوار الغيني

الزمالك
الزمالك
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يعقد في الواحدة ظهر غدًا السبت الاجتماع الفني لمباراة سوار الغيني والزمالك المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للاتفاق على زي الفريقين في اللقاء وبعض الأمور الإدارية والتنظيمية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، وممثلي النادي الغيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة بقيادة الجنوب أفريقي أبونجيل توم.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك فاز على أبو سليم الليبي بهدف دون مقابل، في إطار مباريات الجولة الأولى لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سوار الغيني الزمالك كأس الكونفدرالية الأفريقية