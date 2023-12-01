اليابان: رصد ارتفاع في عدد إصابات كورونا بعد انخفاض دام 3 شهور

الجمعة 01/ديسمبر/2023 - 03:11 م

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم /الجمعة/ رصد ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد انخفاض دام 3 شهور.

وأوضحت وزارة الصحة - في بيان نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن حوالي 5 آلاف مؤسسة طبية في جميع أنحاء البلاد سجلت إجمالي 11 ألفا و499 حالة كورونا في الأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر الماضي، وهو ما يزيد بمقدار 1851 حالة عن الأسبوع السابق عليه.

ولفتت الوزارة إلى أن متوسط عدد المرضى لكل مؤسسة بلغ 2.33 على مستوى البلاد خلال الأسبوع سالف الذكر، وهو ما يمثل زيادة أسبوعية بنسبة 19 بالمئة، وهي أول زيادة منذ نحو ثلاثة أشهر.

كما أفادت بأن حوالي 500 مؤسسة أبلغت عن دخول 938 شخصا إلى المستشفى خلال الأسبوع ذاته، بزيادة 154 حالة عن الأسبوع السابق عليه.

وأوضح مسئولو الوزارة أنه من الضروري مراقبة الوضع لعدة أسابيع لتحديد ما إذا كان عدد الحالات سيستمر في الارتفاع، مطالبين المواطنين بمواصلة اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى، حيث تميل العدوى إلى الارتفاع في فصل الشتاء.