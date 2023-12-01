المجلس الوطني الفلسطيني: الاحتلال ماض في مخطط تهجير أهالي غزة

دعا عضو المجلس الوطني الفلسطيني تحسين الأسطل، إلى ضرورة التدخل الفوري لوقف الكارثة التي تخطط لها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لتهجير أهالي قطاع غزة وإنهاء القضية الفلسطينية على حساب دول العالم.

وقال الأسطل ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم /الجمعة/ ـ إن "الاحتلال استهدف منذ صباح اليوم بكافة الأسلحة المدمرة العديد من المناطق في شمال قطاع غزة، مما أدى استشهاد عشرات الشهداء ووقوع العديد من الإصابات".

وأشار إلى التهديدات التي وصفها بـ"الخطيرة" التي أطلقها الاحتلال لسكان بلدات مدينة خان يونس بضرورة إخلائها والتوجه إلى جنوب غزة، مما يؤكد أنه ماض في مخطط تهجير الشعب الفلسطيني وإنهاء قضيته.

وحمل عضو المجلس الوطني الفلسطيني، الولايات المتحدة مسئولية ما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة، منتقدا أفعال وتصرفات واشنطن وابتعادها كل البعد عن كبح جماح الاحتلال وحكومته المتطرفة ومحاسبتها على ما ترتكبه بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب الأسطل، إدارة بايدن بإيقاف الجريمة التي تشارك بها مع حكومة الاحتلال لتهجير الشعب وتصفية القضية الفلسطينية عن طريق دعم واستخدام الأسلحة الأمريكية بحق أهالي قطاع غزة، مشددا على الحاجة ماسة إلى نتائج ملموسة على الأرض تنهي الاحتلال.