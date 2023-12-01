عضو اتحاد المصريين في البحرين: تزايد أعداد الناخبين بعد صلاة الجمعة

قال رامي علم الدين، عضو الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إنَّ عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، بالنسبة للمصريين في مملكة البحرين بدأت في التاسعة صباحاً بتوقيت المنامة، وسط إقبال متوسطن بدأ يتزايد مع الوقت، خاصةً وأنَّ يوم الجمعة عطلة أسبوعية بالمملكة.

وأضاف «علم الدين»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ أعداد الناخبين تزايدت عقب أداء صلاة الجمعة، كما كان متوقعاً، لافتاً إلى التسهيلات الممنوحة لضمان سهولة ويسر العملية الانتخابية، مثل الحملة التطوعية لحشد الناخبين وتقسيم فريق العمل على المحافظات المختلفة بالبحرين.

وتابع عضو الاتحاد العام للمصريين في الخارج: «لدينا مندوب في كل محافظة ونغطي مملكة البحرين بالكامل»، مؤكداً أن هناك عشرات المتطوعين من المصريين، لحشد راغبي التصويت من وإلى مقر السفارة المصرية بمملكة البحرين.