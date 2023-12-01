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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

توافد أبناء الجالية المصرية في موريتانيا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالخارج

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
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افتتحت السفارة المصرية في نواكشوط أبوابها، اليوم الجمعة، أمام الجالية المصرية في عموم موريتانيا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط إقبال أبناء الجالية المصرية على السفارة لأداء واجبهم الوطنى من خلال الإدلاء بأصواتهم في عملية الاقتراع. 

وكانت السفارة المصرية لدى موريتانيا قد أتمت الاستعداد للانتخابات بالتنسيق بين السفارة ورموز وأبناء الجالية، كما تم التنسيق بين السفارة المصرية والسلطات الموريتانية لتسهيل حركة وانتقال أبناء الجالية المصرية للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة علي مدي الثلاثة أيام المقبلة وهي الجمعة والسبت والأحد الموافقة 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.

نواكشوط السفارة المصرية في نواكشوط موريتانيا الانتخابات الرئاسية