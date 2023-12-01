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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

3500 فلسطيني فقط يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
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أدى نحو 3500 فلسطيني فقط صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي حالت دون وصول المصلين إليه، للجمعة الثامنة على التوالي. 

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المصلين الذين حاولوا الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك والتصدي لإجراءاتها، قرب باب الأسباط، أحد أبواب المسجد المبارك. 

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في حي وادي الجوز القريب من البلدة القديمة بالقدس، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، تجاه الفلسطينيين لمنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى