كنائس بيت لحم في رسالة لبايدن: الأراضي المقدسة تتألم من أجل تحقيق العدالة

توجه ممثلي الكنائس في محافظة بيت لحم برسالة للرئيس الامريكي جو بايدن تسلمها مجلس مستشاريه، يطالبونه بذل الجهود والضغط في اتجاه انهاء الحرب، والعمل على تحقيق الامن والاستقرار والسلام والعدالة في الاراضي المقدسة، كما سلمت رسائل موازية للكونغرس الامريكي ومجلس الشيوخ.

قال ممثلي الكنائس في رسالتهم، والتي نشرتها الصفحات الرسمية للكنائس، اليوم الجمعة، ان الوقت الذي يستعد فيه العالم لاستقبال عيد الميلاد المجيد والذي تتحضر به مدينة السلام بيت لحم كان ينبغي ان يكون وقتا للفرح والامل، ولكن تحول هذا العام الى موسم من الحزن والموت واليأس بسبب الكارثة الانسانية التي سببتها الحرب، مشيرةً إلى ان كافة الاحتفالات الميلادية الغيت لهذا العام.

اكدت الرسالة رفض كافة اشكال العنف والقتل التي تستهدف المدنيين، مضيفة ان جميع الناس هم صورة الله على الارض بمختلف دياناتهم وجنسياتهم ومن حقهم ان تكون لهم حياة كريمة وحياة افضل.

اشارت الرسالة الى الدعوات المستمرة لرؤساء وممثلي الكنائس لتجنب الحرب والعمل لتحقيق سلام مبني على العدالة، مضيفة ان الاراضي المقدسة تتألم وتعاني منذ ٧٥ عاما من اجل السلام والعدالة، وقد ان الاوان ان يعيش الجميع بكرامة وامن واستقرار.

مؤكدين ان السلام والامن لا يمكن ان يتحقق مع استمرار الحصار والعنف والحرب وبدون عدالة ومساواة.