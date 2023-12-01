فى عيد ميلادها.. رانيا يوسف مسيرة حافلة بالأعمال الفنية والجدل والتريند

تحتفل الفنانة رانيا يوسف اليوم ١ ديسمبر بذكرى ميلادها، وسط مسيرة فنية كبيره مليئة بالأعمال الدرامية والسينمائية، ومليئة أيضًا بالجدل وتصدر محركات البحث والتريند، وفى السطور التالية نرصد لكم أبرز محطات الفن والجدل والتريند فى حياة النجمه السمراء رانيا يوسف..

المسيرة الفنية

شاركت الفنانة رانيا يوسف فى العديد من الأعمال الفنية الهامه والكبيرة، ووقفت على مدار مشوارها أمام قامات فنية كبيرة فى التاريخ الفنى، فقد قدمت أمام القدير نور الشريف مسلسل "عائلة الحاج متولى"، ومسلسل "دمى ودموعى وابتساماتى" حيث شاركت الفنانة الكبيره ليلى فوزى، والفنانة المبدعة شيريهان، وفى أحداث مسلسل "عمارة يعقوبيان" شاركت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، والعمدة صلاح السعدنى.

إلى جانب مسيرة فنية ومشوار من البطولات كبير حيث شاركت رانيا يوسف فى مسلسل "أهل كايرو"، والذى يعد انطلاقة فنية هامه لها، ثم توالت الأعمال الدرامية والسينمائية.

إثارة الجدل

بمجرد أى ظهور إعلامى للفنانة رانيا يوسف، تصاحبها على الفور حالة من الجدل بسبب تصريحاتها الجريئة، والحديث فى ملفات مجتمعية شائكة، وكانت آخر تلك التصريحات منذ أيام بعد أن تم استضافتها فى إحدى اللقاءات التلفزيونية، وكشفت عن رأيها لو صارحتها إبنتها المساكنة، وعلقت رانيا أنها لن تمنعها، وأنها لن تستطيع منعها، لتثار حالة معتادة من الجدل كالمعتاد.

هوس التريند

تظهر دائمًا الفنانة رانيا يوسف بإطلالات جريئة، وكانت الأبرز واقعة "الفستان والبطانة"، والتى أثارت ضجه كبيره لظهورها بفستان شبه عارى وبدون بطانة، لتتصدر التريند لوقت طويل، وبعد عدة سنوات تفاجئ رانيا يوسف الجمهور بإبنتها ترتدى نفس الفستان، لتجدد التريند مره أخرى، وتعلق أن التريند ليس مضر للفنان ولكنه يمثل تواجد.