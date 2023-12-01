ads
الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الاحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 467 شاحنة و 733 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 274 شاحنة و724 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 193 شاحنة و22 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية ودليلة بينما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينة بوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2440 طن بضائع و140 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين  أيله وآور. فيما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة الحرية2 وعلي متنها 588 سيارة بوزن 1175 طن قادمة من جدة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1213 راكب بموانيها 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر - هيئة موانيء البحر الأحمر ميناء سفاجا البحري