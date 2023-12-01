تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 467 شاحنة و 733 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 274 شاحنة و724 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 193 شاحنة و22 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية ودليلة بينما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينة بوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2440 طن بضائع و140 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله وآور. فيما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة الحرية2 وعلي متنها 588 سيارة بوزن 1175 طن قادمة من جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1213 راكب بموانيها