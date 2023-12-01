وزير  النقل يلتقي بعدد من أبناء الجالية المصرية ببريطانيا خلال التصويت بالانتخابات الرئاسية

التقى وزير النقل الفريق كامل الوزير بعدد من ابناء الجالية المصرية ببريطانيا ممن يشاركون في التصويت فى الانتخابات الرئاسية والتي تُجري على مدار ثلاثة أيام وهى الجمعة والسبت والأحد الموافقة 3،2،1 من ديسمبر 2023 والتي تتم وسط اجواء احتفالية كبيرة من ابناء الجالية المصرية بهذا العرس الانتخابى الديمقراطي، وذلك خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن للمشاركه في انتخابات المنظمة البحرية الدولية (IMO ).

وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسى لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الماضية، فى شتى المجالات سواء في الصحة،او التعليم، او الكهرباء، او النقل او في مشروعات حياة كريمة وغيرها من المشروعات العملاقة بالاضافة الى إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، والمحافظة على الأمن القومي المصري واستعادة دور مصر على المستوى الاقليمي والعالمي كما أكد ابناء الجالية المصرية ببريطانيا ان مشاركتهم في التصويت فى الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت الهام يأتي لتوصيل رسالة للعالم بأن المصريين بالخارج يرسمون صورة ديمقراطية تعكس مدى وعى الشعب المصرى أمام العالم.وحسه السياسى ووقوفه صفا واحدا خلف دولته وقائدها لاستكمال مسيرة الانجازات والتنمية الشاملة في مختلف المجالات.

ومن جانبه اكد وزير النقل عن سعادته البالغة بهذا العرس الديمقراطى لواحد من أهم الاستحقاقات الدستورية مشيدًا بحرص ابناء الجالية المصرية ببريطانيا على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يعد أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري، وبحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير كافة ضمانات نجاح هذا العرس الديمقراطي وخروجه بالشكل اللائق لمصر والمصريين أمام العالم.

وأكد، ان ما شاهده اليوم من مشاركة فعالة من المصريين فى بريطانيا في التصويت على الانتخابات الرئاسية يحمل رسالة للعالم بأن أبناء الوطن بالخارج يقفون صفا واحدا خلف وطنهم وقائدهم لاستكمال مسيرة الانجازات الضخمة في مختلف المجالات التي تحققت خلال الفترة الماضية والتي لم تكن لتتحقق لولا العزيمة والإصرار والإرادة القوية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشجاعته ورؤيته الثاقبة للأمور وحبه للوطن وتفانيه من اجل خدمة الشعب المصري العظيم.