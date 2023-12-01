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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية فى مجالى "مكافحة العنف ضد المرأة"

أكاديمية الشرطة تستضيف
أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية فى مجالى "مكافحة العنف
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 إستضافت وزارة الداخلية ممثلةً فى"مركز بحوث الشرطة" بأكاديمية الشرطة دورة تدريبية فى مجالى (مكافحة العنف ضد المرأة - حقوق الإنسان) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) للكوادر الأمنية بوزارة الداخلية.
  
وقد تضمن البرنامج العديد من المحاور من بينها (الإطار العام والقانونى لمكافحة العنف ضد المرأة - خصائص العنف ضد المرأة - إجراءات وتحديات التحقيق فى جرائم العنف ضد المرأة - تقييم المخاطر لحماية ضحايا العنف ضد المرأة - الإطار التشريعى لجرائم الآداب العامة وإفساد الأخلاق فى قانون العقوبات المصرى).
ويعكس تنظيم هذه الدورة، والتى تأتى ضمن سلسلة دورات تدريبية فى هذا المجال الحرص الدائم لوزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية لاسيما المعنيين بملف (مُكافحة العنف ضد المرأة - حقوق الإنسان).
 

بوزارة الداخلية بالمخدرات المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC للكوادر الأمنية بوزارة الداخلية