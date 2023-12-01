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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: مهدنا الطريق أمام التوصل لهدف عالمي للتكيف مع التغيرات المناخية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من المهم تأكيد مبادئ الإنصاف والانتقال العادل، كما أن المسؤوليات المشتركة متباينة الأعباء باعتبارها مبادئ أساسية في إطار متعدد الأطراف.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمؤتمر قمة المناخ "كوب 28"، اليوم، عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»،“لقد حرصنا في شرم الشيخ على إطلاق العديد من المسارات التي تسهم في تحقيق تطلعاتنا في هذا الصدد، وعلى رأسها إنشاء صندوق تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية، وبرنامج العمل حول الانتقال العادل، وبرنامج عمل خفض الانبعاثات”.

وتابع: “كما مهدنا الطريق أمام التوصل لهدف عالمي للتكيف مع التغيرات المناخية، في هذا الإطار أعرب عن تقديري لكم جميعًا في ضوء ما شهدناه خلال هذا العام من نتائج سواء فيما يتعلق بالنقاشات حول الانتقال العادل أو تفعيل برنامج عمل خفض الانبعاثات”.

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