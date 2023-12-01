بالصور.. الدقهلية تستعد لانتخابات رئاسة الجمهورية بتجيهز مقرات اللجان

استعدت محافظة الدقهلية بتجهيز مقار اللجان الإنتخابية والمقرر ان تعقد بها انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 داخل 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و663 مقرا على مستوى المحافظة.

وقام اللواء مجدي الجرواني، سكرتير مساعد محافظة الدقهلية، بتفقد عدد من المدارس المقرر عقد لجان انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بها بعدد من مراكز ومدن المحافظة في إطار الاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات .

وقال بيان محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، إن اللجان تواصل المرور على اللجان الانتخابية بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية، 2024 المقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر القادم.

وفي مركز محلة دمنة جرى المرور على اللجان الإنتخابية بإشراف ومشاركة المهندسة رابحه دياب، رئيس المدينة، وفي مركز المنصورة بإشراف ومشاركة اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة، وفي تمى الامديد بإشراف ومتابعة المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة، وفي ميت سلسيل بإشراف ومتابعة اللواء صبري سليمان رئيس المركز والمدينة.

تجهيز مقار لجان انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بالدقهلية:

وفي بلقاس جرى المرور بإشراف ومتابعة المحاسب غاده الحمادي وفي ميت غمر، بإشراف ومتابعة اللواء محمود ضياء الدين وفي شربين، بإشراف ومتابعة اللواء عادل توفيق برغش رئيس المركز المركز والمدينة، وفي المنزلة بإشراف ومتابعة المحاسب السيد السلام رئيس المركز والمدينة وفي حي غرب المنصورة بإشراف ومتابعة الاستاذ محمد امين رئيس حي غرب المنصورة.

يذكر أن لجنه المرور برئاسة السكرتير المساعد قد قامت بالمرور على اللجان الانتخابية بمركزي المنصورة ومدينة محلة دمنه وعضوية مديرى الإدارات التعليمية ومديري المدارس التى بها اللجان في كل من محلة الدمنه والمنصورة.

وتضم محافظة الدقهلية 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقرا لانتخابات رئاسة الجمهورية والمقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر .

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين على مستوى محافظة الدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119مغترب وجرى تجهيز مقرات انتخابية للمغتربين.

سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد لجان انتخابات الرئاسة

سكرتير مساعد محافظة الدقهلية يتفقد لجان الانتخابات (7)

سكرتير مساعد محافظة الدقهلية يتفقد لجان الانتخابات (6)

سكرتير مساعد محافظة الدقهلية يتفقد لجان الانتخابات (5)

سكرتير مساعد محافظة الدقهلية يتفقد لجان الانتخابات (4)

سكرتير مساعد محافظة الدقهلية يتفقد لجان الانتخابات (3)

سكرتير مساعد محافظة الدقهلية يتفقد لجان الانتخابات (4)

سكرتير مساعد محافظة الدقهلية يتفقد لجان الانتخابات (2)