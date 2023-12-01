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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

العثور على 8 أطنان سكر قبل بيعها بالسوق السوداء في المرج وضبط لحوم فاسدة ببولاق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عدد من القضايا التموينية.
       
تعود البداية عندما تم ضبط صاحب مصنع لتعبئة السكر "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من شكائر السكر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وبيعها بسعر أزيد غاشًا جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 وعثر بداخل المصنع على (8 أطنان سكر) وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
     كما تم ضبط (صاحب ثلاجة لحوم "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا) لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من اللحوم وبدائلها مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مطابقة للاشتراطات الصحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل الثلاجة على (طن  لحوم وبدائلها) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة المصنع بدون ترخيص تحقيق أرباح غير مشروعة دائرة قسم شرطة المرج