تعرف على موعد مباراة الزمالك أمام سوار الغيني في الكونفدرالية

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره سواء الغيني، في ثاني جولات دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز في لقاء الجولة الأولى بهدف على نظيره أبو سليم الليبي.

وتلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابًا رسميًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً.

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التليفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررًا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع " كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادًا للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.