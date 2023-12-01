ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة أكثر من 1300 علبة سجائر "بدون فواتير" بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء بالساحل.
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مدير محل "سوبر ماركت") كائن بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته 1383 علبة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر "بدون فواتير").
بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حوادث وقضايا
ضبط 1300 علبة سجائر "بدون فواتير" بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء بالساحل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة أكثر من 1300 علبة سجائر "بدون فواتير" بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء بالساحل.
ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة أكثر من 1300 علبة سجائر "بدون فواتير" بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء بالساحل.