ضبط 1300 علبة سجائر "بدون فواتير" بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء بالساحل

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مع انطلاق الماراثون.. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية بالخارج.. المصريون يبدأون التصويت لاختيار رئيس من بين 4 مرشحين.. و137 سفارة وقنصلية في 121 بلدًا تستقبل الناخبين