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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 1300 علبة سجائر "بدون فواتير" بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء بالساحل

المضبوطات
المضبوطات
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ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة أكثر من 1300 علبة سجائر "بدون فواتير" بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء بالساحل.
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مدير محل "سوبر ماركت") كائن بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته  1383 علبة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر "بدون فواتير").
بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية أرباح غير مشروعة تحقيق أرباح غير مشروعة قسم شرطة الساحل