نجار يقتل عامل طعنا بمطواة بسبب خلافات سابقة بينهما بمنطقة السلام

أقدم نجار على قتل عامل طعنا بمطواة بسبب خلافات سابقة بينهما بمنطقة السلام.

وفي تفاصيل الواقعة، تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بإستقباله (عامل ، مقيم بدائرة القسم) توفى أثناء إسعافه مُتأثراً بإصابته بجرح طعنى إثر إدعاء مشاجرة بمنطقة سكنه.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(نجار ، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات سابقة بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" مما أدى لوفاته ، كما أمكن تحديد مكان تواجد المشكو فى حقه بنطاق محافظة بورسعيد.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.