توثق ولادة نجم مزدوج من خلال تلسكوب جيمس ويب

تمكن علماء الفلك من رصد ولادة نجم مزدوج من خلال سحابة من الرياح والغازات النجمية التي تتشكل فيها نجوم أولية.

وكانت قد رصدت كاميرات تلسكوب جيمس ويب الفضائي فحص تفصيلي للسحابة التي تتشكل داخلها نجوم حديثة الولادة بمساعدة التلسكوب جرم هيربيغ هارو السماوي وهو اسم أحد السدم التي تتشكل عندما تصطدم الرياح النجمية أو تيارات الغاز المنبعثة من النجوم حديثة الولادة بسرعة هائلة مع الغاز والغبار المحيطين بمكان ولادة النجوم الفتية.

يذكر أن الجرم السماوي Herbig Haro 797 (HH 797) يقع بالقرب من الحافة الشرقية لسحابة بيرسيوس وذلك حسب ما جاء عن وكالة ناسا عن أتاحت كاميرا الأشعة تحت الحمراء رؤية ما يحدث داخل السحابة كما يمكنها التقاط الجزيئات التي تنبعث منها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد الجرم السماوي HH 797 ولكن العلماء توصلوا الآن بعد دراسة الصور الفوتوغرافية إلى استنتاج مفاده أنهم سجلوا ولادة ليس نجما واحدا بل نجمين في وقت واحد لأن تيارات الجسيمات المنبعثة منهما متوازية تقريبا ولكنها تطير بسرعات مختلفة وهوما كان يحير الباحثين سابقا.