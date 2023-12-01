لقاء تثقيفي لطلاب جامعة الأقصر عن الحياة الانتخابية بحضور الفنان طارق الدسوقي.. صور

نظمت جامعة الأقصر، اللقاء التثقيفي دور الطالب الجامعي في الحياة الانتخابية؛ تحت شعار جيل الجمهورية الجديدة، حيث أقيم اللقاء بمبنى كلية الطب بمدينة طيبة شمال محافظة الأقصر، برعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.

حضر اللقاء، رئيس الجامعة والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والفنان طارق الدسوقي، وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الوفود من الجامعات المشاركة بإقليم الصعيد.

بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات القرآن الكريم، وتم الترحيب بضيوف اللقاء من قبل الدكتور محمود النوبي أحمد المستشار الثقافي لرئيس جامعة الأقصر، كما أقيم على هامش الفعاليات لقاء للشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، بطلاب الجامعة والجامعات المشاركة.

وحث الدكتور حمدي محمد حسين، في كلمته، طلاب الجامعة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والإدلاء بأصواتهم كواجب وطني مشددًا على أهمية نشرهم الوعي في محيط أسرهم، بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، لتحقيق الديمقراطية وإثبات للعالم أن مصر دولة ديمقراطية لاستكمال المشروعات التنموية التي بدأت الدولة في إنشائها. وأضاف رئيس جامعة الأقصر، المشاركة الحقيقية تكون من خلال إبداء الرأي داخل الصناديق الانتخابية وبكل شفافية ومسئولية.

كما دعا الفنان طارق الدسوقي، الطلاب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلًا: "إننا نريد إقبالا غير عادي على صناديق الانتخابات حتى تصل الرسالة لكل الدنيا ونريد أن يعلم العالم أن هذا الشعب واحد ومتماسك جدًا وواعي وفاهم لمصلحته".

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