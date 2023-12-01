4 يناير المقبل.. الفيلم الروائي الخيالي "حوجن" على شاشات السينما في السعودية

أعُلن اليوم الجمعة عن موعد عرض فيلم "حوجن" الذي طال انتظاره، والمقتبسة أحداثه من رواية "حوجن" الخيالية الرومانسية والأكثر مبيعاً في المملكة العربية السعودية، في صالات السينما بجميع أنحاء المملكة ابتداءً من يوم 4 يناير 2024.

وقد أقيم العرض العالمي الأول لفيلم "حوجن"، من إخراج ياسر الياسري، أمس خلال الأمسية الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023 بحضور المخرج وطاقم العمل، بمن فيهم نور الخضراء (من مسلسل الخطّابة)، وبراء عالم ( من فيلم شمس المعارف وسكة طويلة)، ونايف الظفيري (من مسلسل رشاش)، والعنود سعود (من فيلم مذكرة ابتزاز ومسلسل بنات الملاكمة)، ومنصور آش، ومجدي القاضي.

وتمزج قصّة فيلم "حوجن"، المقتبس من رواية الكاتب إبراهيم عبّاس "حوجن" الأكثر مبيعاً في المملكة العربية السعودية، بين التراث الشعبي وجُملة من الموضوعات العصرية، ويتناول الفيلم مزيجاً من الأحداث الخيالية والرومانسية بطلها جنيّ طيب (براء عالم) يعيش بين البشر في مدينة جّدة العصرية والذي يكتشف حقيقة نسبه الملكي، لتبدأ رحلته ومغامراته في مواجهة الشر لاستعادة حقه، محاولاً الحفاظ على التوازن بين عالمه وعالم البشر، وبينما تمضي القصّة في أحداثها، فجأة تنشأ علاقة رومانسية بينه وبين فتاة تُدعى سوسن (نور الخضراء)، وهي طالبة شابة تدرس الطب.

وشارك في تأليف الفيلم كل من ياسر الياسري، وإبراهيم عباس، وسارة طيبة، وحسام الحلوة، وهو من إنتاج تنفيذي من ماجد الأنصاري ("زنزانة") وسعد البطيلي ("كرز").