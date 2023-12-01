الرئيس البرازيلي يدعو العالم لاتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة التحديات المناخية

الجمعة 01/ديسمبر/2023 - 12:32 م

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الحاجة الماسة إلى إتخاذ خطوات وإجراءات ملموسة على الأرض لمواجهة التحديات المناخية حول العالم.

وقال سيلفا ـ في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المناخ (كوب- 28)، في مدينة إكسبو دبي - "إننا نحتاج إلى أفعال ملموسة على الأرض لمواجهة التغيرات المناخية التي جعلت العالم يشهد زيادة غير مسبوقة في درجات الحرارة خلال العام الحالي".

وأشار الرئيس البرازيلي إلى الأضرار والخسائر التي لحقت ببلاده جراء التغيرات المناخية، قائلا "إن منطقة حوض الأمازون في شمال البرازيل تواجه أسوأ حالات الجفاف في تاريخها، في حين يواجه الجنوب العواصف والأعاصير التي أدت لوقوع خسائر مادية وبشرية غير مسبوقة على الإطلاق".