مقتل وإصابة 17 شخصا في عاصفة تضرب شبه جزيرة القرم

الجمعة 01/ديسمبر/2023 - 12:33 م

لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 12 شخصا آخرين في عاصفة قوية ضربت الساحل الروسي على البحر الأسود وشبه جزيرة القرم، وفقا لما قاله الرئيس الإقليمي لشبه جزيرة القرم سيرجي أكسيونوف عبر قناته على تطبيق تلجرام اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن أكسيونوف قوله "اليوم، في الاجتماع الطارئ للجنة الحكومية المعنية بمنع حالات الطوارئ والتعامل معها وضمان السلامة من الحرائق برئاسة وزير الطوارئ الروسي ألكسندر فياتشيسلافوفيتش كورينكوف، قدمت تقريرا عن عملية التعامل مع آثار الظروف الجوية الخطيرة. وكنتيجة لكارثة طبيعية أصيب 12 شخصا وتوفي خمسة أشخاص".

وتميز الإعصار الذي هز ساحل البحر الأسود الروسي ليلا وصباح يوم 27 نوفمبر برياح إعصارية وفيضانات هائلة. وتشمل المناطق المتضررة مناطق شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وكراسنودار وستافروبول وروستوف، ودونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا،وأدى الطقس إلى إلحاق أضرار بالمنازل، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي ومشاكل مرورية.