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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس اتحاد المصريين بألمانيا يدلي بصوته بانتخابات الرئاسة

الدكتور القس ثروت
الدكتور القس ثروت قادس
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شارك الدكتور القس ثروت قادس رئيس اتحاد المصريين بألمانيا ، في الإدلاء بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤ ، وذلك بمقر السفارة المصرية. 

وشهدت اللجنة إقبال كثير من المصريين المقيمين في ألمانيا ، للإدلاء بصوتهم في انتخابات رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور القس ثروت قادس ، في تصريح خاص للبوابة نيوز ، ان ما تشهده مصر هذه الايام تجعلنا نصطف ونقف خلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الضغوط والخطط التي تحاول استهداف الدولة وامنها القومي . 

واشار قادس بان اتحاد الجاليات في المانيا قام بتنفيذ عدد من اللقاءات والمؤتمرات إذا كانت من خلال zoom أو اذا كانت لقاءات حضورية شعبية كما تم تنسيقها وتنفيذها مع الكنيسة الإنجيلية بالمقطم منذ يومين ، أو لقاءات اخري في كنائس لتوعية الشعب المصري لاجراء استحقاق دستوري لاختيار رئيس الجمهورية بحرية ، وتقديم للشعب حقيقة ما تمر به مصر هذه الايام وكيف تقدم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عيد الفتاح السيسي ، وكيف فعل لمكانة مصر دوليا ، وبالفعل جعل مصر قد الدنيا والعالم كله ينظر لمصر كنموذج منفرد متميز . 

وطالب قادس المصريين بالنزول إلي مقار اللجان الانتخابية واختيار رئيس جمهوريتهم بكل حرية. 

الدكتور القس ثروت قادس رئيس اتحاد المصريين بألمانيا انتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤ السفارة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي