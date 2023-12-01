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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

«كولر»: الأهلي جاهز للقاء يانج أفريكانز.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي
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قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي جاهز لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة، إن يانج أفريكانز فريق قوي ومنظم، ونجح في تحقيق نتائج قوية خلال الفترة الماضية، وهو ما يستوجب بذل الكثير من الجهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الذي يجمعنا معه غدا.

وأضاف: «شاهدت ٣ مواجهات لفريق يانج أفريكانز، ودرست عناصره بشكل جيد، ولم نتوقف عند كونه حاملا للقب بطولة الكونفدرالية في وقت سابق، وإنما ننظر إلى الأمام بشكل مستمر».

وأكمل: «كل يوم يحمل لنا تحديات عديدة، وفي الأهلي نلعب فقط من أجل الفوز، وبالتأكيد نحترم جميع المنافسين، وهناك من يبذل جهودا مضاعفة أمام الفريق البطل، مما يزيد من المسؤولية على الجميع داخل الأهلي».

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