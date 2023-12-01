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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سفير مصر في لبنان: مؤشرات جيدة في بداية أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات
الانتخابات
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قال السفير علاء موسى سفير مصر لدى لبنان، إنّ عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين بالخارج بدأت في التاسعة من صباح اليوم وسط مؤشرات جيدة حيث توافد المصريون، وهذا الأمر علامة جيدة على الإقبال الطيب على الانتخابات على مدار الأيام الثلاثة.

وأضاف السفير، في كلمته بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير عملية انتخابات الرئاسة في الخارج، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «اليوم يوم عمل في لبنان، ومساءً ستكون الأعداد أكبر، وستزداد الأعداد غدا وبعده، ونتوقع أن يزداد الإقبال في الساعات والأيام المقبلة، والمصريون في لبنان يرغبون في المشاركة في رسم مستقبل الدولة المصرية الفترة المقبلة».

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