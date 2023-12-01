ads
الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الشرطة الهندية تخلي أكثر من 20 مدرسة بسبب تهديدات بوجود قنابل

الشرطة الهندية
الشرطة الهندية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت الشرطة الهندية، تلقي أكثر من 20 مدرسة في مدينة "بنجالور" بولاية "كارناتاكا" اليوم /الجمعة/ تهديدات عبر البريد الإلكتروني بوجود قنابل بها.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، أن الشرطة أجلت الطلاب والمعلمين كإجراء احترازي وقامت بالبحث عن أي مواد مشبوهة، بعد أن أفادت التهديدات بأنه تم زرع متفجرات في مباني المدارس، كما تم إيفاد فرق تفكيك القنابل إلى كل المدارس التي تلقت تهديدات.

وأكد وزير داخلية ولاية "كارناتاكا" جي باراميشوارا، أنه جاري التثبت من صحة التهديدات، مشيرا إلى أن السلطات تأخذ الأمر على محمل الجد، وتم توجيه الشرطة بالتعامل معه كأولوية.

من جهته.. صرح بي دياناند مفوض شرطة مدينة "بنجالور"، بأنه على الرغم من أن التهديدات تبدو كاذبة، إلا أن الشرطة تبذل كل الجهود لتعقب الجناة المسؤولين.

الشرطة الهندية ولاية كارناتاكا قنابل