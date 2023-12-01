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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الجالية المصرية في باريس تصوت بكثافة بالانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، لقطات ترصد إقبال الجالية المصرية في باريس بكثافة للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، ورفع الناخبون أمام مقار اللجان الانتخابية، أعلام مصر مُعلنين دعمهم الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

ويذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة، وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

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