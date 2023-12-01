مشاركة كبيرة للجالية المصرية بالمغرب في الساعة الأولى من انطلاق الانتخابات الرئاسية

الجمعة 01/ديسمبر/2023 - 11:27 ص

توجه عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية بالمغرب صباح اليوم الجمعة إلى مقر السفارة المصرية بالرباط خلال الساعة الأولى للمشاركة في عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وفتحت السفارة المصرية بالعاصمة المغربية الرباط أبوابها لأعضاء الجالية لممارسة حقهم الدستوري مقدمة كافة التسهيلات اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع.

وكان سفير مصر لدى المملكة المغربية السفير ياسر مصطفى عثمان أكد أن السفارة استكملت كافة الإجراءات والاستعدادات لاستقبال أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).