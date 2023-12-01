ads
الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الزعيم الكوري الشمالي يدعو لتعزيز الوضع القتالي في ظل تجدد التوترات في شبه الجزيرة الكورية

كيم جونغ أون
كيم جونغ أون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قوات بلاده الجوية لتعزيز وضعها القتالي للاستجابة الفورية للتهديدات العسكرية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ عن "كيم" قوله - خلال زيارته لقيادة القوات الجوية في بلاده - "إن القوات الجوية عليها تعزيز استعدادها القتالي وقدراتها العملياتية الحربية".

وعرض "كيم" خلال زيارته سياسات تشغيلية وتكتيكية من أجل وضع القوات الجوية في وضع قتالي منتظم وزيادة قدراتها على خوض حرب على أكمل وجه لمواجهة أي استفزاز عسكري وتهديد.

وتمتلك القوات الجوية الكورية الشمالية إجمالي 1،570 طائرة، بما في ذلك 810 طائرات مقاتلة، وفقا للتقرير الرسمي السنوي "الورقة البيضاء" لوزارة دفاع كوريا الجنوبية لعام 2022.

تأتي تصريحات "كيم" في ظل تجدد التوترات في شبه الجزيرة الكورية في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا للتجسس العسكري.

كوريا الشمالية كيم جونغ أون