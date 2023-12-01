الزعيم الكوري الشمالي يدعو لتعزيز الوضع القتالي في ظل تجدد التوترات في شبه الجزيرة الكورية

الجمعة 01/ديسمبر/2023 - 11:23 ص

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قوات بلاده الجوية لتعزيز وضعها القتالي للاستجابة الفورية للتهديدات العسكرية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ عن "كيم" قوله - خلال زيارته لقيادة القوات الجوية في بلاده - "إن القوات الجوية عليها تعزيز استعدادها القتالي وقدراتها العملياتية الحربية".

وعرض "كيم" خلال زيارته سياسات تشغيلية وتكتيكية من أجل وضع القوات الجوية في وضع قتالي منتظم وزيادة قدراتها على خوض حرب على أكمل وجه لمواجهة أي استفزاز عسكري وتهديد.

وتمتلك القوات الجوية الكورية الشمالية إجمالي 1،570 طائرة، بما في ذلك 810 طائرات مقاتلة، وفقا للتقرير الرسمي السنوي "الورقة البيضاء" لوزارة دفاع كوريا الجنوبية لعام 2022.

تأتي تصريحات "كيم" في ظل تجدد التوترات في شبه الجزيرة الكورية في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا للتجسس العسكري.