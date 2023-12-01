قناة إسرائيلية: رغم استئناف الحرب على قطاع غزة.. اتصالات تجرى للعودة إلى الهدنة بذات الضوابط والشروط

ذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، إن اتصالات تجرى رغم استئناف الحرب على قطاع غزة في الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة، وذلك بغرض العودة إلى الهدنة التي استمرت سبع أيام بذات الضوابط والشروط وللإفراج عن المزيد من المحتجزين والرهائن من الجانبين.

جاء ذلك في خبر عاجل بثته القناة دون مزيدا من التفاصيل.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استأنف في الصباح قصفه الجوي والمدفعي لقطاع غزة، وأسفر ذلك عن وقوع شهداء وجرحى لم يتسن حتى الآن إحصاء عددهم على نحو دقيق.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة صباح الجمعة الماضية، ولمدة أربعة أيام، وجرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وأفرجت سلطات الاحتلال خلال أيام الهدنة السبعة عن 63 معتقلة، و147 طفلا تحت الـ 18 عامًا. وفي المُقابل، اعتقلت قوات الاحتلال خلال أيام الهدنة السبعة أكثر من 260 مواطنًا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.