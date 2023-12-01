ads
الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بروتوكول تعاون بين اتحاد الخماسي وإحدى شركات الحلول المتكاملة واللياقة البدنية

جانب من توقيع البرتوكول
جانب من توقيع البرتوكول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقع الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان بروتوكول تعاون مع احدي الشركات المتخصصة في مجال الحلول المتكاملة واللياقة البدنية وهي ممثل لكبري الشركات العالمية المنتجة لأجهزة ومعدات اللياقة البدنية والقياسات والتحليل البدني والحركي.

وأكد المهندس شريف العريان أن البروتوكول يقضي بأن تقوم الشركة بتوفير ساعات رياضية واحزمة متابعة النبض  للمنتخب المصري  حتى دورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024"،  دعما منها لمنتخب مصر صاحب النتائج المتميزة في استعداداته للدورة الأوليمبية، والتي تخدم اللاعبين والمدربين في استخدام القياسات البدنية والحركية، وعمل برنامج فني كامل لمتابعة اللاعبين، وتحليل الآداء البدني للوصول لأعلى المستويات لتحقيق النتائج المطلوبة.
وقام بتوقيع البروتوكول المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والدكتور عمرو مهنا المدير العام للشركة.
وشهد توقيع البروتوكول اللواء حازم الدمهوجي نائب رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، الدكتور شادي عبد العزيز امين الصندوق، السيد عوض سامي، السيد على عاصم، السيد انس عبد السلام أعضاء مجلس الإدارة، والكابتن ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة للمنتخبات القومية، والجهاز الفني والإداري، واللاعبين واللاعبات.

363514687_349656477659340_8915214693376040950_n
363514687_349656477659340_8915214693376040950_n
370197427_870083021574355_600715917698519182_n
370197427_870083021574355_600715917698519182_n
370198934_729675485722437_962632415319963532_n
370198934_729675485722437_962632415319963532_n
370258915_750758717097330_3402109798506341942_n
370258915_750758717097330_3402109798506341942_n
375753996_245489578546872_3584222726598351091_n
375753996_245489578546872_3584222726598351091_n
398348002_24434319242849950_5678645937587414386_n
398348002_24434319242849950_5678645937587414386_n
398428673_1555229455213668_6045627785279229685_n
398428673_1555229455213668_6045627785279229685_n
خماسي الحديث شريف العريان حازم الدمهوجى شادي عبد العزيز ياسر ‏حفني