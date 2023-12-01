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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لمقتل فلسطينيين في بلدة جنين المحتلة بالضفة الغربية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لمقتل قاصرين فلسطينيين بالرصاص أثناء غارة عسكرية شنتها إسرائيل في بلدة جنين بشمال الضفة الغربية قبل يومين.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن الاتحاد الأوروبي يدين أيضًا بشدة هجومًا وقع أمس الخميس في القدس وأسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين على الأقل وإصابة عدد آخر.

وذكر بيان الاتحاد الأوروبي أن مثل هذه الحوادث تظهر الحاجة الملحة للخروج من دائرة العنف والإرهاب والانتقام. وسيظل الاتحاد الأوروبي داعما ثابتا للسلام والمصالحة في الشرق الأوسط، حتى في أصعب لحظاته.

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