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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سفير مصر بلبنان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية وإقبال من المواطنين للمشاركة

سفير مصر لدى لبنان
سفير مصر لدى لبنان السفير علاء موسى
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شهدت السفارة المصرية بلبنان إقبالا على التصويت في لجنة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية وذلك منذ فتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم.

وأدلى سفير مصر لدى لبنان السفير علاء موسى بصوته في الانتخابات إلى جانب أعضاء البعثة الدبلوماسية لمصر في لبنان وعدد كبير من المواطنين الذين حرصوا على التوافد على السفارة منذ الساعة الأولى لفتح باب التصويت.

وتستمر السفارة المصرية بلبنان في استقبال الناخبين حتى التاسعة من مساء اليوم، كما تفتح أبوابها غدا وبعد غد من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

سفير مصر لدى لبنان الانتخابات الرئاسية السفارة المصرية بلبنان