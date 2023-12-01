الإمارات: إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم

أكد رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.

وأضاف آل نهيان في كلمة له - خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المناخ (كوب- 28)، بمشاركة الرئيس السيسي في مدينة إكسبو دبي- أن الصندوق يهدف لتحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن بلاده تعمل بشكل جاد على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات عديدة، أهمها تغير المناخ الذي أثر على جميع مناحي الحياة.

وقال رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، إن بلاده لديها سجل حافل في العمل المناخي حيث قامت على مدى العقود الماضية ببناء قدرات في الطاقة النظيفة المتجددة، ووضع مسار وطني للوصول إلى الحياد المناخي لعام 2050، فضلا عن التزامها بخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030.

وأوضح آل نهيان، أن الإمارات استثمرت بما يقرب من 100 مليار دولار، لتمويل العمل المناخي مع التركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة، معربا عن عزم بلاده باستثمار نحو 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع القادمة.

وأضاف رئيس دولة الإمارات أن صندوق الحلول المناخية الذي أعلن عنه بقيم 30 مليار دولار، تم تصميمه لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.