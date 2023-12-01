لمدة 3 أيام.. قصور الثقافة تطلق فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بجنوب سيناء

شهدت قرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء، انطلاق فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في مبادرة "أنت الحياة"، والتي تنظمها ضمن برامج العدالة الثقافية في القرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية والفنية، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

بدأت الفعاليات بمحاضرة تثقيفية بعنوان "لا للعنف ضد المرأة" بمدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسى بقرية الجبيل، ألقتها الدكتورة نها الحسينى مدير إدارة التدريب بمديرية الزراعة ومقررة المجلس القومى للمرأة فرع جنوب سيناء، منه المحاضرة العنف ضد المرأة من حيث المعنى والمفهوم، مؤكدة أن العنف ضد المرأة والفتاة واحد من أكثر الانتهاكات لحقوق الإنسان، موضحة كيفية التصدى لهذا العنف، وكيفية تغيير سلوك المجتمع تجاه المرأة.

وتضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة جنوب سيناء، ورشة فنون تشكيلية بعنوان "الرسوم المتحركة" تدريب الفنانة التشكيلية وفاء فتحي، لتعليم المشاركين كيفية تصوير حركة للرسومات باستخدام تقنية الخداع البصري، تلاها ورشة مواهب للرسم على الوجه تنفيذ الفنانة هدير حسن، لرسم تعبيرات وصور مبهجة على وجوه الأطفال.

واختتمت الفعاليات بعرض لمسرح عرائس القفاز بعنوان "المشروعات التنموية بجنوب سيناء" إعداد وتنفيذ الفنانة انتصار إبراهيم، وتناولت المشروعات التنموية التى نفذتها الدولة بمحافظة جنوب سيناء، لخدمة المواطنين وتحقيق العدالة الثقافية.

حضر الفعاليات أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء د. جبريل فتيح معاون المحافظ للشباب ورئيس مؤسسة حياة كريمة، ويذكر أن فعاليات المبادرة تتواصل بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء حتى غدًا السبت 2 ديسمبر.

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