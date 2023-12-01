جامعة الإسكندرية تمنح درجة الماجيستير للباحث إسلام المنسي

الجمعة 01/ديسمبر/2023 - 10:41 ص

شهدت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الاسكندرية، رسالة ماجستير بعنوان “أبعاد التدخل الايراني فى الأزمة السورية فى الفترة (2011 ـــ 2020) للباحث إسلام جمال المنسي.

وتكونت لجنة المناقشة من الاستاذة الدكتورة، ليلى أمين مرسى، أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالكلية، والاستاذ الدكتور، منير محمود بدوى، أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة، جامعة أسيوط، والاستاذ الدكتور، ممدوح محمود منصور، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالاسكندرية، والأستاذة الدكتورة، مروة خليل، أستاذ العلوم السياسية بالكلية.

وركز البحث على الأزمة السورية كدراسة حالة، باعتبارها مثالًا بارزًا على التدخلات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط.

كما تطرقت الدراسة إلى الوسائل والأدوات المختلفة للتأثير الإيراني في المنطقة السورية منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، وكيف تم توظيف تلك الأدوات في خدمة أهداف السياسة الخارجية الإيرانية خلال تلك السنوات.