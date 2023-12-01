صحيفة إماراتية: قرار اعتماد صندوق عالمي للمناخ يحقق تطورا جوهريا في العمل المناخي

الجمعة 01/ديسمبر/2023 - 10:39 ص

أكدت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، أن مؤتمر "COP28" حقق في أول يوم لانطلاقه، واحدا من أهم أهدافه، باعتماد صندوق عالمي للمناخ للمساهمة في تلبية احتياجات الدول النامية المعرضة لتداعيات تغير المناخ، ويحقق تطورا جوهريا في العمل المناخي.

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان "قرار تاريخي" - "إن اعتماد صندوق عالمي للمناخ يرفع مستوى الطموح الدولي لتقديم استجابة فعالة لتداعيات تغير المناخ"، مشيرة في الوقت ذاته إلى ما أعلنته الإمارات من تقديم 100 مليون دولار للصندوق، ودعوتها لتكريس روح التكاتف بين البشر عبر المساهمة في إنجاح هذه الخطوة لتخفيف العبء عن المجتمعات الأكثر ضعفا.

وأكدت أن ثمرة أعمال اليوم الأول هي حصيلة نهج الإمارات في تفعيل أوجه التعاون والجهود الجماعية واحتواء الجميع، والذي أكده رئيس الإمارات خلال لقائه عددا من رؤساء الدول على هامش أعمال المؤتمر، من أجل إيجاد حلول فاعلة، تعزز الاستدامة، وتحمي البيئة، وتدعم العمل المناخي بما يصب في مصلحة جميع دول العالم.

وأوضحت الصحيفة - في ختام افتتاحيتها - أنه قرار تاريخي في “COP28”، حظى بترحيب الدول المشاركة التي وصل عددها إلى 198 دولة، لكونه يشكل أحد الإجراءات الفعالة والحاسمة، ويعزز سبل التمويل بطرق مبتكرة تسهم في تحفيز العمل، وتحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، كما يفتح القرار الباب أمام المزيد من أوجه الشراكة، من أجل الكوكب ومستقبل الإنسان.