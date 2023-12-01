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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السفارة المصرية لدى موسكو تفتح أبوابها أمام المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
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فتحت السفارة المصرية بموسكو أبوابها، صباح اليوم الجمعة، أمام المصريين في عموم روسيا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وكانت السفارة المصرية لدى موسكو أصدرت بيانا عشية بدء التصويت دعت فيه المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بتوقيت العاصمة الروسية موسكو. 

وأشارت السفارة المصرية لدى موسكو في بيانها إلى أنه يتعين على كل ناخب يرغب في الإدلاء بصوته تقديم أصل بطاقة الرقم القومي (حتى وان انتهى تاريخ سريانها) أو أصل جواز السفر (الساري المفعول).

روسيا موسكو