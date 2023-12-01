ads
الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بالصور: باي باي مايا.. حكايات الخطف الرحيم والعشرة الطيبة بين الأسرى والمقاومة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لا زالت الصور المتداولة للمحتجزين الإسرائيليين المفرح عنهم من قبل المقاومة الفلسطينية تثير حالة من الجدل بسبب المشاعر الإنسانية الجميلة التي تحتويها والتي تبرهن على حسن المعاملة التي تلقاها هؤلاء الأسرى على يد الخاطفين.

وكانت البداية من التعليق الطريف "باي باي مايا" والذي جاء بيم فتاة إسرائيلية وأحد عناصر المقاومة لدى تسليمها للجنة الصليب الأحمر ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان: «باي مايا»، ليتصدر التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أبرز فيه النشطاء تعامل مقاتلي القسام مع أسرى الاحتلال الإسرائيلي بشكل حسن، في الوقت الذي يظهر التعامل السيئ من قبل الاحتلال للأسري الفلسطينيين.

ثم توالت القصص الرائعة عن السيدة التي قالت أن تبنتها قد شفيت من مرض شديد خلال وجودها في الأسر وكأن مشافي الاحتلال كانت تعطيها علاجًا خاطئًا، حتى أن بعض المعلقين قالوا أنهم كأنهم كانوا في رحلات المالديف.

ولم تتوقف هذه المشاهد الجميلة التي تصور حسن معاملة الأسرى والتي تحث كافة الأديان السماوية عليها، في المقابل روايات التعذيب والانتقام الوحشي من جانب زبانية السجون الإسرائيلية والذين تفننوا في ازهاق أرواح المسجونين الفلسطينيين.