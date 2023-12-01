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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف إقليم سومي 24 مرة في يوم واحد

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
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أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم سومي بشمال أوكرانيا صباح اليوم الجمعة أن الجيش الروسي قصف مناطق متعددة من الإقليم 24 مرة في أخر 24 ساعة.

وذكرت الإدارة العسكرية في بيان صحفي - نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أن بلدات يوناكيفكا وبيلوبيليا وكراسنوبيل وفيليكا بيساريفكا ونوفا سلوبودا وسيريدينا بودا في منطقة سومي تعرضت للقصف الروسي.

وأضاف البيان أنه في المجمل، أطلق الجيش الروسي النار على منطقة سومي 24 مرة، وتم تسجيل 155 انفجارا. وعلى وجه الخصوص، تعرضت بلدة سيريدينا بودا للهجوم بقذائف الهاون. وأدى القصف إلى إصابة رجل يبلغ من العمر 39 عاما بجروح متفاوتة الخطورة وتم نقله إلى المستشفى على الفور.

وتابع البيان أن بلدة بيلوبيليا تعرضت هي الأخرى لقصف بقذائف الهاون وغاز البترول المسال، كما تعرضت نوفا سلوبودا لهجوم من قبل الجيش الروسي بقذائف الهاون حيث هاجم الروس بلدة فيليكا بيساريفكا بقذائف الهاون والمدفعية وطائرة بدون طيار من طراز FPV.

بيلوبيليا الجيش الروسي أوكرانيا سومي